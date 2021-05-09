СК проводит проверку, после того как река унесла троих туристов в Адыгее

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Проверка организована в связи с инцидентом, в результате которого троих туристов смыло течением горной реки в Адыгее.
СК проводит проверку, после того как река унесла троих туристов в Адыгее
  • РИА Новости

«Всех троих мужчин унесло вниз по течению реки. На месте происшествия проводятся поисково-спасательные мероприятия, однако до настоящего времени обнаружить унесённых рекой мужчин не удалось. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего», — приводит РИА Новости сообщение СУ СК России.

Республиканская прокуратура взяла ход проверки на контроль.

Накануне сообщалось, что спасатели проводят обследование каньона реки Белой в Адыгее, где в районе Хаджохской теснины сорвались три человека.

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