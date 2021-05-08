Три человека сорвались в горную реку в Адыгее
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Республике Адыгея.
«В муниципальном образовании «Майкопский район» (посёлок Каменномостский в районе Хаджохской теснины) трое отдыхающих сорвались в реку Белую», — рассказали в ведомстве.
В МЧС добавили, что «спасателями Адыгейского поисково-спасательного отряда проводится обследование каньона реки Белой на рафте».
В сентябре 2020 года сообщалось, что в Сочи 18 сентября турист сорвался со скалы в каньон притока реки Кудепсты и получил серьёзные травмы.