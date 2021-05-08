Три человека сорвались в горную реку в Адыгее

Спасатели проводят обследование каньона реки Белой в Адыгее, где в районе Хаджохской теснины сорвались три человека.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Республике Адыгея.

«В муниципальном образовании «Майкопский район» (посёлок Каменномостский в районе Хаджохской теснины) трое отдыхающих сорвались в реку Белую», — рассказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что «спасателями Адыгейского поисково-спасательного отряда проводится обследование каньона реки Белой на рафте».

В сентябре 2020 года сообщалось, что в Сочи 18 сентября турист сорвался со скалы в каньон притока реки Кудепсты и получил серьёзные травмы.