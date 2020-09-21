В Сочи турист упал со скалы в каньон реки

В Сочи 18 сентября турист сорвался со скалы в каньон притока реки Кудепсты и получил серьёзные травмы.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на данные пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

Во время прохождения маршрута 46-летний житель Московской области не удержался на скальном уступе и сорвался вниз.

«Предварительно, у мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом ребра и ушиб позвоночника. Он был транспортирован из каньона и передан врачам скорой помощи», — сообщили 21 сентября в МЧС.



Представитель пресс-службы уточнил, что турист путешествовал по окрестностям Сочи в составе незарегистрированной группы.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму полицейские проводят проверку по факту аварии с внедорожником в горах под Судаком, в результате которой туристы получили травмы.