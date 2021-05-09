В Ижевске прошёл парад в честь 9 Мая

В Ижевске состоялся парад, посвящённый Дню Победы. По Пушкинской улице прошли колонны кадетов, участников патриотических клубов, студентов вузов, парадных расчётов МВД, а также военной техники.

Об этом сообщает izhlife.ru.

«Этот день навсегда вписан в историю нашей страны, в историю всего мира. В нём великий подвиг и самопожертвование наших дедов и прадедов, которые не жалели своей жизни для защиты родных деревень, сёл, городов, для спасения своей земли от ужасов фашизма», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, память о тех героических событиях навсегда останется в истории каждой семьи в республике.

Также стало известно, что в Тюмени активисты «Молодой гвардии» организовали праздничные концерты во дворах, передаёт megatyumen.ru.

В частности, праздничное мероприятие состоялось у дома по улице Эрвье, где проживает ветеран Великой Отечественной войны Александра Санжеровская.

Всего планируется провести 58 таких концертов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.