В Петербурге возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда

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В Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.
В Петербурге возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

На площадь Победы пришли члены городского правительства, депутаты заксобрания, представители ветеранских и общественных организаций, главы предприятий, организаций и учреждений Московского района, делегации от Кировского и Фрунзенского районов.

Также стало известно, что в Оренбурге в преддверии Дня Победы возложили цветы к Вечному огню, передаёт RIA56.

В церемонии участвовали представители регионального правительства, депутаты заксобрания, военных частей и силовых структур, а также общественники и ветераны.

Память героев войны почтили минутой молчания.

Ранее сообщалось, что объявлена программа празднования Дня Победы в Казани.

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