В Петербурге возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
На площадь Победы пришли члены городского правительства, депутаты заксобрания, представители ветеранских и общественных организаций, главы предприятий, организаций и учреждений Московского района, делегации от Кировского и Фрунзенского районов.
Также стало известно, что в Оренбурге в преддверии Дня Победы возложили цветы к Вечному огню, передаёт RIA56.
В церемонии участвовали представители регионального правительства, депутаты заксобрания, военных частей и силовых структур, а также общественники и ветераны.
Память героев войны почтили минутой молчания.
Ранее сообщалось, что объявлена программа празднования Дня Победы в Казани.