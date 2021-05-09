В Калининграде прошёл военный парад

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На площади Победы в Калининграде прошёл военный парад.
В Калининграде прошёл военный парад
  • © РИА Новости / Эдуард Молчанов

Об этом сообщает «Янтарный край».

В мероприятии приняли участие губернатор Антон Алиханов и командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

«76 лет назад наша страна одержала победу в тяжелейшей и беспощадной войне, которую когда-либо знало человечество. Войне, унёсшей миллионы жизней и навсегда оставившей глубокие шрамы в сердцах поколений наших соотечественников», — заявил Алиханов.

По его словам, подвигом солдат Красной армии и самоотверженным трудом женщин, стариков и детей в тылу было отвоёвано право жить.

В пеших расчётах прошли около 2,5 тыс. военнослужащих Балтфлота, парадные подразделения силовых структур, военных вузов.

Также стало известно, что в Салехарде торжественное шествие провели на проспекте Молодёжи, передаёт «Ямал-Регион». Участниками мероприятия стали силовики и спасатели, военнослужащие запаса и кадеты.

С Днём Победы поздравил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Ранее сообщалось, что в Московской области провели мини-парад для ветерана Евдокии Барбашовой.

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