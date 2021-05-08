В Подмосковье провели мини-парад для ветерана Евдокии Барбашовой

В Московской области провели мини-парад для ветерана Евдокии Барбашовой.

Об этом сообщает телеканал «360».

В мероприятии приняли участие военнослужащие танковой армии Западного военного округа. Они поздравили Барбашову с 99-летием и 76-й годовщиной Победы.

Ветеран награждена орденом Отечественной войны I степени и орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», медалью «За боевые заслуги», медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями.

Также стало известно, что в Ижевске состоялось благотворительное праздничное мероприятие, посвящённое 9 Мая. На него пригласили ветеранов войны и трудового фронта, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Артисты Государственного Русского драматического театра представили зрителям новый спектакль-концерт «Когда-нибудь мы вспомним это…».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.