В параде Победы во Владивостоке приняли участие более 1500 человек
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Об этом сообщает ФАН.
Парад завершился в 10:00 по местному времени. Вечерняя праздничная программа включает концерт и салют.
Также стало известно, что парад в Симферополе собрал около 3,5 тыс. человек, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
На мероприятии было представлено 57 единиц военной и специальной техники, в том числе бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-80, гаубицы «Мста-Б».
Ранее сообщалось, что в Московской области провели мини-парад для ветерана Евдокии Барбашовой.