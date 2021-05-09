В параде Победы во Владивостоке приняли участие более 1500 человек

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В параде Победы во Владивостоке участвовали более 1,5 тыс. человек, в том числе студенты высших учебных заведений и воспитанники военно-патриотических клубов.
В параде Победы во Владивостоке приняли участие более 1500 человек
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает ФАН.

Парад завершился в 10:00 по местному времени. Вечерняя праздничная программа включает концерт и салют.

Также стало известно, что парад в Симферополе собрал около 3,5 тыс. человек, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На мероприятии было представлено 57 единиц военной и специальной техники, в том числе бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-80, гаубицы «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что в Московской области провели мини-парад для ветерана Евдокии Барбашовой.

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