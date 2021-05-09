Life запустил многочасовой эфир «Наша Победа»

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В соцсетях Life запустили многочасовой эфир «Наша Победа», посвящённый героям Великой Отечественной войны.
Life запустил многочасовой эфир «Наша Победа»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Онлайн-вещание началось в 9:00 мск. Оно завершится прямой трансляцией праздничного салюта.

Программа также включает прямые включения из городов России, показы документальных фильмов «Синявинские высоты. Бои за память» и «Боевые машины Второй мировой. Как восстанавливают Т-34 и «Катюшу».

Кроме того, продолжена прошлогодняя серия видеороликов «Каждый город-герой!».

Среди гостей — Ариадна Рокоссовская, правнучка полководца Константина Рокоссовского; Наталья Конева, дочь полководца Конева; Константин Фомин и Андрей Коробцев, архитектор и скульптор памятника советскому солдату в Ржеве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области провели мини-парад для ветерана Евдокии Барбашовой.

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