Онищенко оценил меры защиты от коронавируса на параде Победы в Москве

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил принятые меры защиты от коронавируса на параде Победы на Красной площади.

«Самое главное — это было самое безопасное место, потому что все солдаты, которые участвовали в параде на Красной площади, были на карантине... Они никого не инфицировали и их никто не мог инфицировать», — цитирует его РИА Новости.

По словам Онищенко, бронетехника также стояла на карантине на полигоне в Алабине.

«На трибунах сидели через одного, подавляющее большинство были в масках, а те, кто был не в маске (я интересовался), уже были привиты», — сообщил он.

По оценке бывшего главного санитарного врача, в этом году парад Победы был ещё более безопасным с эпидемиологической точки зрения, чем прошлогодний.

Первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили более 745 тыс. российских военных, членов их семей и сотрудников гражданского персонала.