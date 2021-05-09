Онищенко оценил меры защиты от коронавируса на параде Победы в Москве

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Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил принятые меры защиты от коронавируса на параде Победы на Красной площади.
Онищенко оценил меры защиты от коронавируса на параде Победы в Москве
  • РИА Новости

«Самое главное — это было самое безопасное место, потому что все солдаты, которые участвовали в параде на Красной площади, были на карантине... Они никого не инфицировали и их никто не мог инфицировать», — цитирует его РИА Новости.

По словам Онищенко, бронетехника также стояла на карантине на полигоне в Алабине.

«На трибунах сидели через одного, подавляющее большинство были в масках, а те, кто был не в маске (я интересовался), уже были привиты», — сообщил он.

По оценке бывшего главного санитарного врача, в этом году парад Победы был ещё более безопасным с эпидемиологической точки зрения, чем прошлогодний.

Первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили более 745 тыс. российских военных, членов их семей и сотрудников гражданского персонала.

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