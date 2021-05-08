Сенатор Рязанский прокомментировал идею сокращения рабочих часов в России

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Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский допустил, что в России может произойти снижение числа часов в рабочей неделе. При этом он выразил мнение, что перехода на четырёхдневную рабочую неделю в ближайшее время не случится.
Сенатор Рязанский прокомментировал идею сокращения рабочих часов в России
  • РИА Новости

«В обозримом будущем, я думаю, всё-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», — сказал он в беседе с URA.RU.

По словам сенатора, количество рабочих часов может быть сокращено для «определённых категорий» россиян.

«Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет. Я уже не говорю о том, что сам характер удалённой работы уже позволяет многие такие традиционные виды занятости поменять», — отметил Рязанский.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае перехода на четырёхдневную рабочую неделю не должны уменьшаться зарплата и производительность труда.

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