Медведев высказался об идее четырёхдневной рабочей недели

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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что в случае перехода на четырёхдневную рабочую неделю не должны уменьшаться зарплата и производительность труда.
Медведев высказался об идее четырёхдневной рабочей недели
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе круглого стола с представителями профсоюзных организаций, передаёт РИА Новости.

По его словам, в направлении четырёхдневной рабочей недели движется целый ряд стран.

«Некоторые компании прямо объявили четырёхдневку. Но мы с вами взрослые люди и понимаем, что здесь должно быть соблюдено несколько условий», — сказал он.

Медведев отметил, что, во-первых, зарплата по трудовому договору должна остаться прежней, не уменьшиться.

Он добавил, что второй важной составляющей является то, что в случае перехода к сокращённой рабочей неделе «не должна падать производительность труда, не должны меняться экономические показатели деятельности».

«Потому что в этом случае это дорога в тупик», — объяснил Медведев.

Ранее Медведев заявлял, что движение в сторону четырёхдневной рабочей недели должно быть постепенным на основе экономической логики.

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