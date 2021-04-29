Медведев высказался об идее четырёхдневной рабочей недели
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе круглого стола с представителями профсоюзных организаций, передаёт РИА Новости.
По его словам, в направлении четырёхдневной рабочей недели движется целый ряд стран.
«Некоторые компании прямо объявили четырёхдневку. Но мы с вами взрослые люди и понимаем, что здесь должно быть соблюдено несколько условий», — сказал он.
Медведев отметил, что, во-первых, зарплата по трудовому договору должна остаться прежней, не уменьшиться.
Он добавил, что второй важной составляющей является то, что в случае перехода к сокращённой рабочей неделе «не должна падать производительность труда, не должны меняться экономические показатели деятельности».
«Потому что в этом случае это дорога в тупик», — объяснил Медведев.
Ранее Медведев заявлял, что движение в сторону четырёхдневной рабочей недели должно быть постепенным на основе экономической логики.