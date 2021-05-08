СК проводит проверку по факту разрушения военного мемориала под Туапсе

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Следственные органы инициировали передачу материалов проверки по факту разрушения военного мемориала на горе Семашко в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года.
СК проводит проверку по факту разрушения военного мемориала под Туапсе
  • © Wikimedia commons

Об этом сообщили в главке СК по Краснодарскому краю.

«Вечером 7 мая 2021 года в средствах массовой информации прошли сведения о разрушении неизвестными военного мемориала на горе Семашко... разбиты памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, являвшейся составной частью битвы за Кавказ», — говорится в пресс-релизе.

По поручению исполняющего обязанности руководителя краевого следственного управления инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту.

В апреле в Псковской области организовали проверку по факту осквернения памятника героям 6-й роты в городе Острове.

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