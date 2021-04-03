В Псковской области проводят проверку по факту осквернения памятника

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Следователи проводят проверку информации об осквернении памятника героям 6-й роты в городе Острове Псковской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
В Псковской области проводят проверку по факту осквернения памятника
  • РИА Новости

«Следственными органами... организовано проведение доследственной проверки по выявленной в ходе мониторинга СМИ информации об осквернении памятника героям 6-й роты в г. Острове Псковской области», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, в Оренбурге сотрудники полиции проводят проверку по факту осквернения памятника Юрию Гагарину в Национальной деревне.

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