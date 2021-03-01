В Оренбурге проводят проверку по факту осквернения памятника Гагарину
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
В воскресенье, 28 февраля, неизвестные замазали зелёной краской копию автографа космонавта на постаменте. Фото испорченного памятника было опубликовано в социальных сетях.
В администрации города сообщили, что последствия вандализма ликвидированы.
Полиция устанавливает личности нарушителей. Им грозит уголовная ответственность.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что школьники погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному Солдату в Петербурге.