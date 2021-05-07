В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса

В Башкортостане обнаружено несколько десятков заболевших британским штаммом коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

«Больные не в тяжёлом состоянии, часть из них выздоровели», — приводит ТАСС её слова.

Казак уточнила, что британский штамм выявлен у 20 студентов-медиков из Индии.

«Из 20 человек девять госпитализированы с лёгкой и средней формой заболевания», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против разных штаммов COVID-19.