В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса

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В Башкортостане обнаружено несколько десятков заболевших британским штаммом коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.
В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса
  • Reuters

«Больные не в тяжёлом состоянии, часть из них выздоровели», — приводит ТАСС её слова.

Казак уточнила, что британский штамм выявлен у 20 студентов-медиков из Индии.

«Из 20 человек девять госпитализированы с лёгкой и средней формой заболевания», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против разных штаммов COVID-19.

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