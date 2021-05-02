В «Векторе» рассказали об эффективности «ЭпиВакКороны» против разных штаммов COVID-19
- РИА Новости
В центре отметили, что вакцина хорошо борется с британским и южноафриканским штаммами, сообщает ТАСС.
«В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов. Таким образом, утверждение о невыработке нейтрализующих антител не соответствует действительности», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе началась вакцинация «ЭпиВакКороной».