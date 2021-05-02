В «Векторе» рассказали об эффективности «ЭпиВакКороны» против разных штаммов COVID-19

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В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против разных штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.
В «Векторе» рассказали об эффективности «ЭпиВакКороны» против разных штаммов COVID-19
  • РИА Новости

В центре отметили, что вакцина хорошо борется с британским и южноафриканским штаммами, сообщает ТАСС.

«В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов. Таким образом, утверждение о невыработке нейтрализующих антител не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе началась вакцинация «ЭпиВакКороной».

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