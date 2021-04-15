В Кузбассе началась вакцинация «ЭпиВакКороной»

В Кузбассе началась вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным центром «Вектор». Приоритет в вакцинации отдали немобильной категории граждан, сообщила замглавы регионального Минздрава Оксана Абросова.

«Условия хранения («ЭпиВакКороны». — RT) несколько другие — при температурном режиме +2...+8 °С. Мы рекомендовали нашим медицинским организациям всё-таки «ЭпиВакКорону» использовать для вакцинации немобильной группы населения, потому что благодаря ей мы можем выехать на дом к пациенту и его провакцинировать. Вакцинация «ЭпиВакКороной» в Кузбассе началась», — цитирует замминистра РИА Новости.

По её словам, все медицинские организации уже получили препарат.

«На сегодня в наш регион поступило 190 834 дозы «Спутник V» и 1620 доз «ЭпиВакКороны». На остатках у нас сейчас (с учётом вакцинированных) свыше 45 тыс. доз, и ожидаем крупные поставки», — уточнила Абросова.

Ожидается, что вакцина будет поступать в регион каждую неделю большими объёмами.