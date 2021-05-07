В Минэнерго высказались о ситуации с бесплатной газификацией частных домов

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов высказался по поводу ситуации с бесплатной газификацией частных домов.

Как сообщает «Говорит Москва», министр отметил, что связи между правом на газ и размером жилья нет.

«Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определён максимальный часовой расход газа в размере 7 куб. м в час для физических лиц», — сказал он.

Ранее гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 кв. м в рамках догазификации.

Вместе с этим уточнялось, что бесплатное подключение распространяется на потребителей, чей максимальный расход газа за час составляет не более 7 куб. м, а участок расположен не дальше чем в 200 м от газораспределительной сети.