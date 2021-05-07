«Газпром» заявил о планах по бесплатной газификации определённого типа домов

Бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 кв. м в рамках догазификации, заявил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«В обязанности регионального оператора по газификации будет входить строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населённый пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — цитирует РИА Новости Густова в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, за проведение газовой сети внутри участка каждый потребитель будет платить самостоятельно.

Уточняется, что бесплатное подключение распространяется на потребителей, чей максимальный расход газа за час составляет не более 7 куб. м, а участок расположен не дальше чем в 200 м от газораспределительной сети.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России, региональным властям совместно с «Газпромом» и иными газораспределительными организациями до 2023 года обеспечить подводку газа до границ негазифицированных домохозяйств в газифицированных населённых пунктах.