Россияне назвали специальности с несправедливой зарплатой

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По данным исследования сервиса по поиску персонала «Работа.ру», большинство россиян считают, что преподаватели, врачи и учёные получают несправедливо маленькую зарплату.
Россияне назвали специальности с несправедливой зарплатой
  • РИА Новости

Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса.

Отмечается, что, по мнению респондентов, преподаватели должны зарабатывать в среднем 120 700 рублей в месяц, врачи — 122 800 рублей в месяц, учёные — 130 800 рублей в месяц.

Также 33% опрошенных ответили, что незаслуженно маленькую зарплату в России получают спасатели и пожарные.

Ранее сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил майский рейтинг самых необычных предложений работы в России с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц.

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