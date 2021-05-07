Один человек погиб и три пострадали в ДТП в Тюменской области

Короткая ссылка
В результате ДТП в Ишимском районе Тюменской области один человек погиб и ещё трое пострадали, в том числе семилетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Пьяный водитель спровоцировал ДТП на 291-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, автомобиль Toyota Corolla, за рулём которого находился 32-летний житель Ишима, въехал в фуру Volvo, остановившуюся у светофора перед участком проведения дорожных работ.

В результате удара пассажир Toyota, ехавший на переднем сиденье, скончался на месте ДТП. 

«С различными повреждениями госпитализирован семилетний пассажир иномарки, сын погибшего мужчины. Водитель Toyota и ещё один пассажир (39 лет) получили травмы», — добавили в ГИБДД.

Ранее в результате столкновения трёх легковых автомобилей и грузовика в Меленковском районе Владимирской области, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить