Один человек погиб и три пострадали в ДТП в Тюменской области

В результате ДТП в Ишимском районе Тюменской области один человек погиб и ещё трое пострадали, в том числе семилетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Пьяный водитель спровоцировал ДТП на 291-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, автомобиль Toyota Corolla, за рулём которого находился 32-летний житель Ишима, въехал в фуру Volvo, остановившуюся у светофора перед участком проведения дорожных работ.

В результате удара пассажир Toyota, ехавший на переднем сиденье, скончался на месте ДТП.

«С различными повреждениями госпитализирован семилетний пассажир иномарки, сын погибшего мужчины. Водитель Toyota и ещё один пассажир (39 лет) получили травмы», — добавили в ГИБДД.

Ранее в результате столкновения трёх легковых автомобилей и грузовика в Меленковском районе Владимирской области, по предварительным данным, погибли четыре человека.