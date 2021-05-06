Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области

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В результате столкновения трёх легковых автомобилей и грузовика в Меленковском районе Владимирской области, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области
  • РИА Новости

«5 мая около 20:40 на автодороге Касимов — Муром — Нижний Новгород в Меленковском районе Владимирской области между деревнями Кесово и Тургенево произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительной информации, произошло столкновение трёх легковых автомобилей и одного большегруза.

Как уточняется, по состоянию на 21:30 известно о четверых погибших.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей в Кстовском районе Нижегородской области два человека погибли и двое пострадали.

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