Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области

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В результате столкновения двух автомобилей в Кстовском районе Нижегородской области два человека погибли и двое пострадали. Об этом рассказали в управлении МВД по региону.
Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области
  • РИА Новости

«Водитель КамАЗа, выезжая с прилегающей дороги, не предоставил преимущество движения и столкнулся с ВАЗом», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили смертельные ранения, ещё два пассажира доставлены в медицинское учреждение.

На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате ДТП на въезде в Чебоксары в Чувашии.

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