Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области
- РИА Новости
«Водитель КамАЗа, выезжая с прилегающей дороги, не предоставил преимущество движения и столкнулся с ВАЗом», — приводит ТАСС сообщение.
В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили смертельные ранения, ещё два пассажира доставлены в медицинское учреждение.
На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.
Как сообщалось ранее, семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате ДТП на въезде в Чебоксары в Чувашии.