Семь человек пострадали в результате ДТП в Чувашии

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Семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате ДТП на въезде в Чебоксары в Чувашии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
Семь человек пострадали в результате ДТП в Чувашии
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

По данным ведомства, авария произошла на 6-м км Западного подъезда к Чебоксарам.

«По основной версии, к массовому ДТП привело нарушение правил дорожного движения со стороны 69-летнего водителя Niva, который выехал на встречную полосу движения, где задел автомобиль Chevrolet Cruze», — заявили в пресс-службе.

После этого произошло лобовое столкновение со встречным Nissan Almera, в котором ехала семья из Москвы. Затем в Nissan врезался автомобиль Lada.

Семь человек госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали девять человек.

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