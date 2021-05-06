В Москве оценили ситуацию с переливанием плазмы с антителами к COVID-19

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В Москве плазму с антителами к коронавирусу получили более 13 тыс. больных COVID-19. Об этом сообщил главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов.
В Москве оценили ситуацию с переливанием плазмы с антителами к COVID-19
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Чуть больше года назад мы выписали из стационаров первых пациентов, для лечения которых был успешно применён экспериментальный на тот момент метод переливания плазмы с антителами к коронавирусу», — приводит сайт мэра Москвы его слова.

Буланов отметил, что со временем технология стала обычной практикой.

«Сегодня мы говорим уже о 13 тыс. пациентах, получивших такие трансфузии уже в рамках утверждённого клинического протокола лечения коронавирусной инфекции», — сказал врач.

Ранее главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова заявила, что в 2020 году свыше 85 тыс. москвичей стали донорами крови, причём 83 тыс. сделали это на безвозмездной основе.

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