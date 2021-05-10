Врач дал советы по сбору отпускной аптечки

Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв рассказал в беседе с RT, какие лекарства стоит обязательно взять с собой в поездку.

Как отметил специалист, у каждого в аптечке должен быть спазмолитик, который поможет при болях и спазмах широкого спектра.

Кроме того, по словам Воробьёва, необходимо взять с собой «Анальгин» — от боли и высокой температуры.

По мнению врача, не стоит забывать о ферментных препаратах для улучшения процесса пищеварения, а также о противорвотных и противодиарейных средствах.

Если человек путешествует с ребёнком, то с собой важно иметь порошок для восстановления электролитного баланса, поскольку он поможет справиться с последствиями отравления, рассказал Воробьёв.

Также эксперт посоветовал взять антигистаминные препараты и мазь для лечения различных ожогов, ран и повреждений.

«Из не лекарств, естественно, термометр — желательно не ртутный, потому что ртутный термометр может быть запрещён, его можно разбить. Но электронный термометр плохо работает, поэтому нужно быть с ним очень аккуратными и внимательными, нужно по несколько раз перемерять температуру. Обязательно иметь с собой бинты, ватные диски и спиртовые салфетки», — пояснил Воробьёв.

Врач предупредил, что если предстоит поездка за границу, то лучше не брать с собой «Корвалол» и «Валокордин», поскольку в них содержится фенобарбитал, а он запрещён во многих странах мира, из-за чего можно попасть в неприятную ситуацию на таможне.

Ранее сообщалось, что российское правительство уточнило правила применения предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства.