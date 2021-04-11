В России уточнили правила по ценам на жизненно необходимые лекарства
- РИА Новости
«Участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, которая содержится в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на медикаменты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что новое постановление задаёт чёткий ориентир в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен.
На данный момент госреестр предельных отпускных цен может содержать в отношении одного лекарственного препарата данные о разных предельных отпускных ценах.
16 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства.