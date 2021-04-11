В России уточнили правила по ценам на жизненно необходимые лекарства

Короткая ссылка
Российское правительство уточнило правила применения предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства.
В России уточнили правила по ценам на жизненно необходимые лекарства
  • РИА Новости

«Участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, которая содержится в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на медикаменты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что новое постановление задаёт чёткий ориентир в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен.

На данный момент госреестр предельных отпускных цен может содержать в отношении одного лекарственного препарата данные о разных предельных отпускных ценах.

16 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить