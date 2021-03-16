Мурашко рассказал о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья рассказал о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства.
Мурашко рассказал о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства
  • РИА Новости

«Хочу несколько слов сказать о регулировании цен на жизненно важные лекарственные препараты», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, «в 2020 году цена на них возросла на 4,9%, но при этом на нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически 8%».

Ранее ФАН сообщало, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин учредил Департамент лицензирования и регионального государственного контроля, в обязанности которого будет дополнительно входить контроль за изменением цен на лекарства.

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