Мурашко рассказал о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья рассказал о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства.

«Хочу несколько слов сказать о регулировании цен на жизненно важные лекарственные препараты», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, «в 2020 году цена на них возросла на 4,9%, но при этом на нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически 8%».

Ранее ФАН сообщало, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин учредил Департамент лицензирования и регионального государственного контроля, в обязанности которого будет дополнительно входить контроль за изменением цен на лекарства.