Тюменская область получила ещё более 36 тысяч доз вакцин от коронавируса

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Тюменская область получила ещё 35 776 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и 810 доз вакцины «ЭпиВакКорона».
Тюменская область получила ещё более 36 тысяч доз вакцин от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на оперштаб.

Таким образом, общий объём поступившей вакцины приближается к 180 тыс.

«Спутником V» привился 134 551 человек, из этого числа 74 976 прошли полный курс. 5515 жителей сделали прививку препаратом «ЭпиВакКорона», полный курс прошли 1004.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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