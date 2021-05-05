В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию с Испанией

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Директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал ситуацию с Испанией.
В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию с Испанией
  • Reuters

«Пока заявлено о получении визы. Но уже есть понимание, что в течение лета многие страны, если ничего не произойдёт, откроют границы. Не только для каких-то отдельных категорий граждан, а в целом, включая организованный массовый туристический поток», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, в Испании неоднократно говорили, что страна откроется на время сезона. По словам Осауленко, не может Испания позволить себе два года подряд жить без туристов.

Ранее сообщалось, что визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит деятельность по выдаче туристических шенгенских виз, однако заявители не смогут въехать в страну или другие государства Евросоюза, пока действуют ограничения на въезд.

Как сообщала НСН, в Ростуризме рассказали о планах по запуску чартеров внутри страны.

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