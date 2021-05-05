Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу туристических виз

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Визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит деятельность по выдаче туристических шенгенских виз, однако заявители не смогут въехать в страну или другие государства Евросоюза, пока действуют ограничения на въезд.
Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу туристических виз
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче шенгенских виз (категория C)», — приводит ТАСС сообщение генконсульства Испании.

Уточняется, что визы будут выдаваться с 1 июня.

При этом ограничения на поездки в связи с коронавирусом продолжают действовать.

Ранее посольство США в России сообщило, что с 12 мая не будет выдавать неэмиграционные визы россиянам.

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