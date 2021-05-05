Волынец прокомментировала свою инициативу по запрету продажи энергетиков несовершеннолетним
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«Энергетики очень вредны, особенно для детского здоровья. Дети не вполне могут понять, насколько это опасно для здоровья, поэтому они могут бесконтрольно их употреблять», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По её мнению, дети могут поддаваться рекламе, они искренне верят, что это просто «прикольные» прохладительные напитки.
«От того, что мы запретим продажу энергетиков детям, а также запретим продажу в больницах, школах, местах детского отдыха, будет только плюс», — сказала Волынец.
Она добавила, что в таких напитках, помимо кофеина, содержится таурин, который очень вреден.
Ранее Волынец заявила, что употребление энергетических напитков может привести к гастриту, аритмии, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, обострению язвенной болезни, рвоте, диарее, спутанности сознания.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.