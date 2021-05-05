Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала свою инициативу по запрету продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне.

«Энергетики очень вредны, особенно для детского здоровья. Дети не вполне могут понять, насколько это опасно для здоровья, поэтому они могут бесконтрольно их употреблять», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её мнению, дети могут поддаваться рекламе, они искренне верят, что это просто «прикольные» прохладительные напитки.

«От того, что мы запретим продажу энергетиков детям, а также запретим продажу в больницах, школах, местах детского отдыха, будет только плюс», — сказала Волынец.

Она добавила, что в таких напитках, помимо кофеина, содержится таурин, который очень вреден.

Ранее Волынец заявила, что употребление энергетических напитков может привести к гастриту, аритмии, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, обострению язвенной болезни, рвоте, диарее, спутанности сознания.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.