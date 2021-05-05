В Госдуму внесли проект о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
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Авторы инициативы — глава комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер ГД Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.
Они предлагают запретить в публичном выступлении, СМИ, интернете отождествлять цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих с нацистскими, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы.
Ранее в ФРГ заявили о возможности создания совместной с Россией следственной группы по расследованию преступлений нацистов.