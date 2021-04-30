В ФРГ допустили совместное с Россией расследование преступлений нацистов

В Германии заявили о возможности создания совместной с Россией следственной группы по расследованию преступлений нацистов. Для этого нужно, чтобы работа по конкретным правонарушениям велась в обеих странах, пояснили РИА Новости в Федеральном ведомстве юстиции ФРГ.

«По общему правилу, создание так называемых совместных следственных групп с Российской Федерацией возможно. Правовое основание этому закреплено статьёй 20 второго дополнительного протокола от 8 ноября 2001 года к Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам в сочетании с параграфом 61б немецкого закона о международной правовой помощи по уголовным делам», — рассказали там.

В ведомстве добавили, что для этого немецкий орган прокурорского надзора должен вести расследование преступления в Германии, которое одновременно расследуется в России.

При этом данный орган надзора должен заключить соглашение о создании совместной следственной группы с соответствующим российским правоохранительным органом, например со Следственным комитетом.

«Проект такого соглашения, в соответствии с существующим порядком работы, должен быть направлен Федеральному ведомству юстиции», — пояснили агентству.

Собеседник не стал уточнять, обсуждали ли Москва и Берлин возможность такого сотрудничества.

28 апреля в Следственном комитете сообщили, что прорабатывают вопрос создания совместной с Германией следственной группы для расследования преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны.

В марте СК решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов в отношении мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.