Иммунолог рассказал о причинах аллергии

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Иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о причинах аллергии.
Иммунолог рассказал о причинах аллергии
  • © Karl-Josef Hildenbrand
  • globallookpress.com

«Бывают две основные причины: либо жизнь в плохой экологии (выбросы химии в воздух), либо в самом человеке есть заболевание, которое угнетает его иммунитет, например, хроническая инфекция», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил эксперт, иммунной системе не хватает сил, когда она встречается с массой чужеродных молекул.

«Значит, нужно рассматривать разные варианты, искать истинную причину, а не спусковой крючок», — сказал Жемчугов.

По его мнению, препараты — это не лечение аллергии, а угнетение основной причины её появления.

Ранее врач-аллерголог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Ирина Васильчикова в беседе с газетой «Известия» дала рекомендации по лечению сезонной аллергии.

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