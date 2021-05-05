Вице-премьер России Марат Хуснуллин высказался о ситуации с водоснабжением Крыма.

«Тот объём работ, который мы выполняем, на этот и ближайшие годы проблему снимут, но надо обязательно заниматься дополнительным поиском воды с учётом развития всей территории», — цитирует РИА Новости вице-премьера.

Ранее Хуснуллин сообщил, что власти рассчитывают в июле начать бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма пресной водой.

Также власти Крыма рассказывали, что потенциал водоносных слоёв под дном Азовского моря изучается.

По словам вице-премьера республики Евгения Кабанова, одновременно ведётся разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Бахчисарайском и Симферопольском районах.