Хуснуллин высказался о ситуации с водоснабжением Крыма
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«Тот объём работ, который мы выполняем, на этот и ближайшие годы проблему снимут, но надо обязательно заниматься дополнительным поиском воды с учётом развития всей территории», — цитирует РИА Новости вице-премьера.
Ранее Хуснуллин сообщил, что власти рассчитывают в июле начать бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма пресной водой.
Также власти Крыма рассказывали, что потенциал водоносных слоёв под дном Азовского моря изучается.
По словам вице-премьера республики Евгения Кабанова, одновременно ведётся разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Бахчисарайском и Симферопольском районах.