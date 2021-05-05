Хуснуллин высказался о ситуации с водоснабжением Крыма

Короткая ссылка
Вице-премьер России Марат Хуснуллин высказался о ситуации с водоснабжением Крыма.
Хуснуллин высказался о ситуации с водоснабжением Крыма
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Тот объём работ, который мы выполняем, на этот и ближайшие годы проблему снимут, но надо обязательно заниматься дополнительным поиском воды с учётом развития всей территории», — цитирует РИА Новости вице-премьера.

Ранее Хуснуллин сообщил, что власти рассчитывают в июле начать бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма пресной водой.

Также власти Крыма рассказывали, что потенциал водоносных слоёв под дном Азовского моря изучается. 

По словам вице-премьера республики Евгения Кабанова, одновременно ведётся разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Бахчисарайском и Симферопольском районах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить