В Азовском море стартовали поиски пресной воды для Крыма

Дно Азовского моря будет проверено на наличие запасов пресной воды, сообщает вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

«Одной из ведущих компаний ведётся разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности её применения в бытовых нуждах», — цитирует РИА Новости заявление Кабанова.

По его словам, одновременно ведётся разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Бахчисарайском и Симферопольском районах.

«Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать её подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам», — отметил Кабанов.

В марте стало известно, что в День воссоединения с Россией в Крыму открыли новый Бештерек-Зуйский водовод, который обеспечит пресной водой порядка 100 тыс. жителей Симферополя.