Бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма водой начнут в июле

Власти рассчитывают в июле начать бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма пресной водой. Об этом сообщил журналистам в Севастополе вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдём к бурению скважин», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Хуснуллин, пока остаётся «вопрос, в каком объёме (запасы воды), хватит ли её так, чтобы весь полуостров обеспечить».

Ранее власти Крыма рассказывали, что потенциал водоносных слоёв под дном Азовского моря изучается.

По словам вице-премьера республики Евгения Кабанова, одновременно ведётся разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Бахчисарайском и Симферопольском районах.