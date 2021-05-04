Бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма водой начнут в июле

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RT
Власти рассчитывают в июле начать бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма пресной водой. Об этом сообщил журналистам в Севастополе вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма водой начнут в июле
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдём к бурению скважин», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Хуснуллин, пока остаётся «вопрос, в каком объёме (запасы воды), хватит ли её так, чтобы весь полуостров обеспечить».

Ранее власти Крыма рассказывали, что потенциал водоносных слоёв под дном Азовского моря изучается. 

По словам вице-премьера республики Евгения Кабанова, одновременно ведётся разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Бахчисарайском и Симферопольском районах.

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