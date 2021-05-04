Бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма водой начнут в июле
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«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдём к бурению скважин», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Хуснуллин, пока остаётся «вопрос, в каком объёме (запасы воды), хватит ли её так, чтобы весь полуостров обеспечить».
Ранее власти Крыма рассказывали, что потенциал водоносных слоёв под дном Азовского моря изучается.
По словам вице-премьера республики Евгения Кабанова, одновременно ведётся разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Бахчисарайском и Симферопольском районах.