Суд принял иск Навального к Пескову

Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, передаёт РИА Новости.

По словам пресс-секретаря суда, досудебная подготовка назначена на 27 мая.

Как отмечается, предметом спора стали высказывания представителя Кремля журналистам о Навальном и ЦРУ. В частности, «учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация» и «лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

Навальный просит признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, а также опубликовать опровержение.

Ранее иск оставляли без движения для исправления недостатков.

Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области. 2 февраля ему заменили условный срок по делу о хищении денежных средств фирмы Yves Rocher на реальный и назначили наказание в виде трёх с половиной лет колонии общего режима, при этом ему зачли пребывание под домашним арестом.