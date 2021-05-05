В Роспотребнадзоре разъяснили, для чего нужна вторая доза вакцины от коронавируса
- Reuters
«Вторая доза вакцины от коронавируса необходима для закрепления стойкого эффекта и формирования более крепкого иммунитета», — приводит РИА Новости слова замдиректора.
По его словам, при отсутствии второго укола человек ставит под удар своё здоровье и фактически нивелирует эффективность первой дозы.
Горелов пояснил, что оптимальным интервалом между дозами вакцины считается период в 30-45 дней, однако в условиях пандемии полтора месяца может оказаться слишком большим сроком.
«Важно, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, поэтому в настоящий момент этот интервал сокращён до 21 дня», — уточнил врач.
В конце апреля стало известно, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 11,9 млн россиян.