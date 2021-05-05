В Роспотребнадзоре разъяснили, для чего нужна вторая доза вакцины от коронавируса

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Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, для чего нужна вторая доза вакцины от COVID-19.
В Роспотребнадзоре разъяснили, для чего нужна вторая доза вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Вторая доза вакцины от коронавируса необходима для закрепления стойкого эффекта и формирования более крепкого иммунитета», — приводит РИА Новости слова замдиректора.

По его словам, при отсутствии второго укола человек ставит под удар своё здоровье и фактически нивелирует эффективность первой дозы.

Горелов пояснил, что оптимальным интервалом между дозами вакцины считается период в 30-45 дней, однако в условиях пандемии полтора месяца может оказаться слишком большим сроком.

«Важно, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, поэтому в настоящий момент этот интервал сокращён до 21 дня», — уточнил врач.

В конце апреля стало известно, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 11,9 млн россиян.

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