СК назвал возможную версию пожара в гостинице в Москве

Следователи считают короткое замыкание приоритетной версией пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве, где погибли два человека и пострадали 12, в том числе дети. Об этом проинформировали в столичном главке СК России.

«По результатам проведённых следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и 12, в том числе восемь детей, госпитализированы после пожара в гостинице Москвы.

Пожар в гостинице «Вечный зов Кожуховская» произошёл в ночь на 4 мая. На момент ЧП в здании находились 305 человек.

СК возбудил уголовное дело.