СК назвал возможную версию пожара в гостинице в Москве
- © Департамент ГОЧСиПБ
«По результатам проведённых следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания», — отметили в СК.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и 12, в том числе восемь детей, госпитализированы после пожара в гостинице Москвы.
Пожар в гостинице «Вечный зов Кожуховская» произошёл в ночь на 4 мая. На момент ЧП в здании находились 305 человек.
СК возбудил уголовное дело.