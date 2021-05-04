Депздрав заявил о двоих погибших после пожара в гостинице в Москве
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«В результате пожара 14 человек были госпитализированы, из них восемь — дети. Двое пострадавших взрослых скончались», — говорится в сообщении.
Как отмечается, один взрослый находится в крайне тяжёлом состоянии. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.
Пожар в гостинице «Вечный зов Кожуховская» произошёл в ночь на 4 мая. На момент ЧП в здании находились 305 человек.
СК возбудил уголовное дело.