СК завёл дело по факту смерти человека при пожаре в гостинице Москвы

Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины в результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы, сообщили в Следственном комитете России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека)», — говорится в пресс-релизе.

Среди пострадавших в результате пожара есть несовершеннолетние, они госпитализированы.

На месте работают следователи и криминалисты, для определения причины и очага возгорания будут назначены экспертизы. Кроме того, будет проверено соблюдение мер обеспечения противопожарной безопасности в отеле.

Пожар в гостинице «Вечный зов Кожуховская» произошёл в ночь на 4 мая. На момент пожара в здании гостиницы находились 305 человек.

Сообщалось, что в результате пожара пострадали семь человек, троим понадобились реанимационные действия, за жизнь двоих из них продолжают бороться врачи.