Прокуратура начала проверку по факту пожара в гостинице в Москве

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Столичная прокуратура сообщила о начале проверки по факту пожара в гостинице на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадали люди.
Прокуратура начала проверку по факту пожара в гостинице в Москве
  • © РИА Новости

«Прокуратура города Москвы поручила Лефортовской межрайонной прокуратуре проведение проверки в связи с пожаром на юго-востоке столицы», — заявили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки будут уставлены причины произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья потребителей.

На место происшествия прибыл зампрокурора Юго-Восточного административного округа. 

Возгорание в здании гостиницы на улице 6-я Кожуховская, дом 6 произошло рано утром 4 мая. На момент пожара в здании гостиницы находились 305 человек.

В результате пожара пострадали семь человек, троим понадобились реанимационные действия, за жизнь двоих из них продолжают борьбу врачи.

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