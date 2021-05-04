Прокуратура начала проверку по факту пожара в гостинице в Москве

Столичная прокуратура сообщила о начале проверки по факту пожара в гостинице на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадали люди.

«Прокуратура города Москвы поручила Лефортовской межрайонной прокуратуре проведение проверки в связи с пожаром на юго-востоке столицы», — заявили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки будут уставлены причины произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья потребителей.

На место происшествия прибыл зампрокурора Юго-Восточного административного округа.

Возгорание в здании гостиницы на улице 6-я Кожуховская, дом 6 произошло рано утром 4 мая. На момент пожара в здании гостиницы находились 305 человек.

В результате пожара пострадали семь человек, троим понадобились реанимационные действия, за жизнь двоих из них продолжают борьбу врачи.