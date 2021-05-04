В Госдуме подтвердили, что дачникам не грозят штрафы за сорняки
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«Никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило», — цитирует депутата пресс-служба Госдумы.
По его словам, речь в документе, содержащем правила борьбы с сорняками, идёт исключительно о сельхозтоваропроизводителях, никакого отношения к дачникам он не имеет.
Ранее в СМИ сообщалось, что дачникам, которые не уничтожают сорные растения, в числе которых одуванчик и мята полевая, грозит административный штраф.
Опрошенные RT эксперты опровергли эту информацию.