В Госдуме подтвердили, что дачникам не грозят штрафы за сорняки

Короткая ссылка
Ответственность за нарушение правил борьбы с сорняками не распространяется на дачников, заявил глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
В Госдуме подтвердили, что дачникам не грозят штрафы за сорняки
  • © Aleksey Ivanov / TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило», — цитирует депутата пресс-служба Госдумы.

По его словам, речь в документе, содержащем правила борьбы с сорняками, идёт исключительно о сельхозтоваропроизводителях, никакого отношения к дачникам он не имеет.

Ранее в СМИ сообщалось, что дачникам, которые не уничтожают сорные растения, в числе которых одуванчик и мята полевая, грозит административный штраф.

Опрошенные RT эксперты опровергли эту информацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить