Дачникам грозит штраф за сорняки на участке

Дачникам, которые не уничтожают сорные растения, в числе которых одуванчик и мята полевая, грозит административный штраф.

«К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — цитирует РИА Новости юриста компании «Генезис» Татьяну Мацукову.

Отмечается, что правонарушение состоит как в действии (например использование заражённых семян), так и в бездействии (например неприменение надлежащих химикатов).

Штраф для граждан составляет от 300 до 500 руб.

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