Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к поездке на дачу
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Об этом сообщает газета «Известия».
В частности, желательно проконтролировать уровень технических жидкостей в автомобиле, проверить давление в шинах и кондиционер.
Также необходимо изучить обстановку на дорогах и выбрать оптимальный маршрут. Кроме того, для поездки за город лучше взять с собой буксировочный трос и провода для прикуривания автомобиля — это позволит потратить меньше времени на решение нештатных ситуаций.
Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с Nation News рассказал, как привести машину в порядок после длительного простоя.