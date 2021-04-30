Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к поездке на дачу

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Эксперты «СберАвто» рассказали, как подготовить машину к поездке на дачу.
Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к поездке на дачу
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, желательно проконтролировать уровень технических жидкостей в автомобиле, проверить давление в шинах и кондиционер.

Также необходимо изучить обстановку на дорогах и выбрать оптимальный маршрут. Кроме того, для поездки за город лучше взять с собой буксировочный трос и провода для прикуривания автомобиля — это позволит потратить меньше времени на решение нештатных ситуаций.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с Nation News рассказал, как привести машину в порядок после длительного простоя.

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