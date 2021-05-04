Эксперты опровергли информацию о штрафах за сорняки на дачах

Юристы по земельным делам прокомментировали RT информацию о том, что дачники, которые не уничтожают сорные растения, могут получить административный штраф.

Адвокат по земельным делам Сергей Маковеев рассказал, что в течение своей юридической практики не встречался с подобными ситуациями.

«Я о таких штрафах слышал только от СМИ... За мою многолетнюю практику, связанную с землёй, я помню только один случай, когда ко мне обращался клиент, которого оштрафовали по этой статье, но это не были сорные растения, это был серьёзно запущенный участок... В Кодексе административных правонарушений есть статья 8.8, в которой говорится об использовании земельных участков не по целевому назначению, но речи не идёт о таких мелких нарушениях», — рассказал специалист.

Юрист по земельным спорам Мария Свиридова отметила, что по действующему законодательству не могут быть выписаны штрафы за наличие одуванчиков и мяты на дачных участках.

«У нас есть ответственность за запущенность участка в том случае, если он представляет угрозу для безопасности, здоровья и имущества других людей... Что касается мяты и одуванчиков, то это, конечно, сорные растения, но никто вас за них не будет штрафовать, потому что мяту на участках выращивают 99% людей... Административный кодекс говорит о том, что вы должны содержать свой участок в порядке, но понятие «в порядке» весьма растяжимо», — объяснила эксперт.

В свою очередь, председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов выразил мнение, что сообщения о штрафах в подобных ситуациях являются не совсем правдоподобными.

«Это притянутая за уши информация. Есть списки сорных и инвазивных растений, есть правила о том, чтобы ухаживать за участками и соблюдать пожарную безопасность. Однако это не значит, что дачников теперь будут штрафовать за сорняки на участках... Это такая юридическая игра, когда информацию представляют в виде сенсации», — считает Туманов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на юриста компании «Генезис» Татьяну Мацукову сообщило, что дачникам, которые не уничтожают сорные растения, в числе которых одуванчик и мята полевая, грозит административный штраф.