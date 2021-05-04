Бастрыкин поставил на контроль дело о пожаре в гостинице Москвы

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту пожара в гостинице на юго-востоке Москвы, заявили в пресс-службе ведомства.
Бастрыкин поставил на контроль дело о пожаре в гостинице Москвы
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Главой ведомства дано поручение следователям в рамках расследования выяснить правомерность и роль организаторов мероприятия для кадетов, которое привело к трагическим последствиям. Ход и результаты расследования поставлены председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным следствия, на территории гостиницы проводился слёт кадетов, приехавших из трёх областей.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и 12, в том числе восемь детей, госпитализированы после пожара в гостинице Москвы.

Пожар в гостинице «Вечный зов Кожуховская» произошёл в ночь на 4 мая. На момент ЧП в здании находились 305 человек.

СК возбудил уголовное дело.

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