Бастрыкин поставил на контроль дело о пожаре в гостинице Москвы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту пожара в гостинице на юго-востоке Москвы, заявили в пресс-службе ведомства.

«Главой ведомства дано поручение следователям в рамках расследования выяснить правомерность и роль организаторов мероприятия для кадетов, которое привело к трагическим последствиям. Ход и результаты расследования поставлены председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным следствия, на территории гостиницы проводился слёт кадетов, приехавших из трёх областей.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и 12, в том числе восемь детей, госпитализированы после пожара в гостинице Москвы.

Пожар в гостинице «Вечный зов Кожуховская» произошёл в ночь на 4 мая. На момент ЧП в здании находились 305 человек.

СК возбудил уголовное дело.